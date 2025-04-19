Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,03
Економія при броні: -55,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
370,66
Економія при броні: -59,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
374,43
Економія при броні: -66,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
335,00
Економія при броні: -39,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
312,50
Економія при броні: -16,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
51,69
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
145,94
Економія при броні: -6,02 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
323,33
Економія при броні: -47,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
151,70
Економія при броні: -19,72 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
371,56
Економія при броні: -61,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
140,44
Економія при броні: -7,50 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
385,59
Економія при броні: -73,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
135,09
Економія при броні: -7,62 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
131,42
Економія при броні: -11,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
149,87
Економія при броні: -22,15 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
257,94
Економія при броні: -10,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
378,27
Економія при броні: -67,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
133,87
Економія при броні: -4,38 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
320,48
Економія при броні: -25,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
135,19
Економія при броні: -7,45 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
283,62
Економія при броні: -43,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
146,37
Економія при броні: -18,90 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
193,09
Економія при броні: -12,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
133,73
Економія при броні: -7,44 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
145,14
Економія при броні: -24,66 грн