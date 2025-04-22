Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
151,11
Економія при броні: -4,53 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
362,65
Економія при броні: -10,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
130,51
Економія при броні: -24,48 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,36
Економія при броні: -48,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
158,09
Економія при броні: -9,65 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
286,36
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
135,44
Економія при броні: -7,89 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
351,72
Економія при броні: -48,72 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
133,24
Економія при броні: -5,96 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
356,35
Економія при броні: -46,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
150,00 грн
Депіофен розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
366,00 грн