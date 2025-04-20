Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
499,49
Економія при броні: -50,08 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
488,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
596,50
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
509,81
Економія при броні: -26,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
501,33
Економія при броні: -51,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
306,31
Економія при броні: -24,73 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
506,00
Економія при броні: -13,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
485,00 грн