Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
310,43
Економія при броні: -15,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,20
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
525,57
Економія при броні: -23,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
493,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
516,43
Економія при броні: -47,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн