Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
614,07
Економія при броні: -49,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
499,00
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
503,80
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
262,55
Економія при броні: -21,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
525,21
Економія при броні: -42,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн