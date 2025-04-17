Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 382 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,22
Економія при броні: -15,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
508,53
Економія при броні: -18,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
523,62
Економія при броні: -20,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн