Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
524,54
Економія при броні: -68,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
258,82
Економія при броні: -7,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
267,65
Економія при броні: -16,43 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
540,21
Економія при броні: -37,72 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
504,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз
614,20
Економія при броні: -62,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Сандоз