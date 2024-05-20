Всі аптеки України
ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИІнгібітори ароматазиАнастрозолАнастрозол Сандоз®Ціни в аптеках

Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер у картонній упаковці, №28 - Одеса (174270) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
573,80 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
584,35
Економія: -46,72 грн
537,63 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
573,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
540,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
573,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
568,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (2)
532,37
Економія: -21,37 грн
511,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
585,38
Економія: -32,32 грн
553,06 грн