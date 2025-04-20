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АУРОПОДОКС (AUROPODOX)
АУРОПОДОКС (AUROPODOX)
Запоріжжя
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
71.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні:
-59,90 грн
515,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
94.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
562,19
Економія при броні:
-27,97 грн
534,22
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
122.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
546,46
Економія при броні:
-20,10 грн
526,36
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
545,29
Економія при броні:
-20,92 грн
524,37
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
153.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
493,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
176.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
176.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
565,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
176.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
490,82
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
196.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні:
-50,70 грн
524,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
196.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
196.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
550,28
Економія при броні:
-21,93 грн
528,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
199.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,13
Економія при броні:
-21,82 грн
536,31
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
199.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
614,00
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
216.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,64
Економія при броні:
-37,11 грн
521,53
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
227.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні:
-0,10 грн
574,90
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Короленка / Глушка Валентина, 121/1
228.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
597,64
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Золочівська, 12
247.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
619,25
Економія при броні:
-39,02 грн
580,23
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
247.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
574,85
Економія при броні:
-39,64 грн
535,21
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
248.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
569,26
Економія при броні:
-34,05 грн
535,21
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
251.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
595,54
Економія при броні:
-27,40 грн
568,14
грн
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