Київ
АУРОПОДОКС (AUROPODOX)

АУРОПОДОКС (AUROPODOX)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
71.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -59,90 грн
515,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
94.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
562,19
Економія при броні: -27,97 грн
534,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
122.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
546,46
Економія при броні: -20,10 грн
526,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
545,29
Економія при броні: -20,92 грн
524,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
153.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
493,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
176.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
176.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
176.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
490,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
196.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
524,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
196.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
196.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
550,28
Економія при броні: -21,93 грн
528,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
199.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,13
Економія при броні: -21,82 грн
536,31 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
199.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
614,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
216.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,64
Економія при броні: -37,11 грн
521,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
227.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -0,10 грн
574,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Короленка / Глушка Валентина, 121/1
228.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
597,64 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Золочівська, 12
247.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
619,25
Економія при броні: -39,02 грн
580,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
247.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
574,85
Економія при броні: -39,64 грн
535,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
248.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
569,26
Економія при броні: -34,05 грн
535,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
251.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
595,54
Економія при броні: -27,40 грн
568,14 грн
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