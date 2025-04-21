Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
585,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -31,83 грн
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
33.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
74.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
75.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
585,20
Економія при броні: -60,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
77.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
607,30
Економія при броні: -32,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
87.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
546,57
Економія при броні: -22,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
569,46
Економія при броні: -31,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 85
111.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
548,10
Економія при броні: -35,78 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,72
Економія при броні: -21,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
111.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 6/3
119.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
608,00
Економія при броні: -0,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 78/1
119.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
607,30
Економія при броні: -57,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28/4
124.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
607,30
Економія при броні: -32,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
131.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
134.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
541,00
Економія при броні: -16,23 грн