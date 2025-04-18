Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
13.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
602,49
Економія при броні: -22,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
13.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 12/3
164.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
546,22
Економія при броні: -24,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
171.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
552,01
Економія при броні: -35,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
192.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
250.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
253.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кропивницький, перех. Короленка / Глушка Валентина, 121/1
257.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
284.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
562,20
Економія при броні: -37,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
286.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
550,00
Економія при броні: -23,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
303.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Олександрія, просп. Соборний, 92
303.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
304.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
312.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
585,20
Економія при броні: -60,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
328.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
344.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
348.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
585,20
Економія при броні: -60,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Київська, 112-А
349.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
565,33
Економія при броні: -22,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
369.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
370.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн