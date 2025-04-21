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АУРОПОДОКС (AUROPODOX)
АУРОПОДОКС (AUROPODOX)
Миколаїв
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Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
614,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
623,59
Економія при броні:
-43,60 грн
579,99
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
147.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
551,12
Економія при броні:
-34,81 грн
516,31
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 12/3
166.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
559,63
Економія при броні:
-38,25 грн
521,38
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
175.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні:
-0,10 грн
574,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
179.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
554,98
Економія при броні:
-30,61 грн
524,37
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Короленка / Глушка Валентина, 121/1
179.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
597,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
180.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,68
Економія при броні:
-32,32 грн
526,36
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
192.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
490,82
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
210.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
565,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
210.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
490,82
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
211.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
267.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
566,70
Економія при броні:
-32,48 грн
534,22
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
269.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні:
-59,90 грн
515,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
309.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
585,20
Економія при броні:
-60,90 грн
524,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
319.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Соборності, 3
330.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
548,21
Економія при броні:
-26,83 грн
521,38
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
344.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
346.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні:
-50,70 грн
524,30
грн
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