Київ
АУРОПОДОКС (AUROPODOX)

АУРОПОДОКС (AUROPODOX)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
614,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
623,59
Економія при броні: -43,60 грн
579,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
147.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
551,12
Економія при броні: -34,81 грн
516,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 12/3
166.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
559,63
Економія при броні: -38,25 грн
521,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
175.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -0,10 грн
574,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
179.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
554,98
Економія при броні: -30,61 грн
524,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Короленка / Глушка Валентина, 121/1
179.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
597,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
180.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,68
Економія при броні: -32,32 грн
526,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
192.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
490,82 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
210.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
565,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
210.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
490,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
211.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
267.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
566,70
Економія при броні: -32,48 грн
534,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
269.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -59,90 грн
515,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
309.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
585,20
Економія при броні: -60,90 грн
524,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
319.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Соборності, 3
330.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
548,21
Економія при броні: -26,83 грн
521,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
344.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
491,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
346.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
524,30 грн
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