Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 22
24.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 21-А
33.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -59,90 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
37.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, вул. Винниченка, 37
42.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Сокальська, 30
64.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
64.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
64.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
65.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
557,68
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
65.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -59,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Стрий, вул. Кравецька, 2/4
65.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -72,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/2
66.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -72,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
570,42
Економія при броні: -6,69 грн
Пульс
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
85.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
114.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Демидівка, вул. Миру, 26
114.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 28
116.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
506,67
Економія при броні: -1,26 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
117.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
118.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -25,40 грн