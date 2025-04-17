Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
6.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
6.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
613,50
Економія при броні: -32,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
609,94
Економія при броні: -28,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
647,76
Економія при броні: -37,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 15/1
9.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
534,00
Економія при броні: -10,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 40
11.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
614,13
Економія при броні: -34,04 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
18.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2-А
20.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -36,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
77.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
78.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
78.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
550,16
Економія при броні: -37,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
78.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
124.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
125.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
559,85
Економія при броні: -28,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
134.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма