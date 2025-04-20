Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
554,98
Економія при броні: -30,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
30.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,68
Економія при броні: -32,32 грн
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
86.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
87.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Короленка / Глушка Валентина, 121/1
109.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
116.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
566,70
Економія при броні: -32,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
120.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -59,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
153.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
189.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
551,12
Економія при броні: -34,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
202.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
202.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
556,33
Економія при броні: -27,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
202.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
203.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
567,35
Економія при броні: -31,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Соборності, 3
208.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
548,21
Економія при броні: -26,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 12/3
226.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
559,63
Економія при броні: -38,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
229.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
236.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,40
Економія при броні: -22,09 грн