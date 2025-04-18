Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
596,80
Економія при броні: -28,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
567,39
Економія при броні: -30,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
570,44
Економія при броні: -35,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
615,40
Економія при броні: -35,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
552,64
Економія при броні: -25,69 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
616,56
Економія при броні: -36,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
565,33
Економія при броні: -30,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
557,13
Економія при броні: -21,37 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
582,54
Економія при броні: -33,55 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
73.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
547,21
Економія при броні: -25,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
97.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
131.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
549,96
Економія при броні: -21,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,46
Економія при броні: -22,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 13-А
141.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -36,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
141.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
143.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
564,07
Економія при броні: -20,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 40
143.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
584,23
Економія при броні: -36,08 грн