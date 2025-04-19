Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
12.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -57,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
32.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
571,05
Економія при броні: -36,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
101.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
107.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
550,00
Економія при броні: -23,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
109.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
562,20
Економія при броні: -37,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
126.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
126.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
127.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
549,96
Економія при броні: -21,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
129.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,46
Економія при броні: -22,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
137.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
137.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
137.5 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
176.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
547,21
Економія при броні: -25,68 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
190.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
616,56
Економія при броні: -36,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
190.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
565,33
Економія при броні: -30,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
191.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
570,44
Економія при броні: -35,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Хорол, вул. Соборності, 3
191.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
547,11
Економія при броні: -25,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
193.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
582,54
Економія при броні: -33,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
195.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
596,80
Економія при броні: -28,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
196.1 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
567,39
Економія при броні: -30,64 грн