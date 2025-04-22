Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
558,40
Економія при броні: -27,07 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
115.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
647,14
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
613,80
Економія при броні: -32,82 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 15/1
125.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
125.8 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
608,95
Економія при броні: -27,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2-А
131.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
534,00
Економія при броні: -10,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
133.0 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 40
135.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
602,12
Економія при броні: -22,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
159.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
535,95
Економія при броні: -23,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
174.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
584,02
Економія при броні: -33,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
203.7 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
557,70
Економія при броні: -21,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
205.6 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
206.2 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
575,00
Економія при броні: -50,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-А
206.4 км
Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма