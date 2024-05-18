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Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №10 - Харків (265261) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
530,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
530,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
530,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
530,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
582,41
Економія: -74,00 грн
508,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
505,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
611,14
Економія: -102,05 грн
509,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
600,47
Економія: -91,23 грн
509,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
530,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
530,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
530,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
530,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
530,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
530,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
530,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
565,02
Економія: -57,40 грн
507,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
530,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
530,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
509,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
563,12
Економія: -53,55 грн
509,57 грн