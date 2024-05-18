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Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (265261) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
590,02
Економія: -79,39 грн
510,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
556,91
Економія: -47,80 грн
509,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
546,37
Економія: -36,17 грн
510,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
567,09
Економія: -57,98 грн
509,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (3)
520,75 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
599,31
Економія: -89,54 грн
509,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (17)
591,44
Економія: -83,41 грн
508,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
615,66
Економія: -105,92 грн
509,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
607,31
Економія: -98,35 грн
508,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
608,70
Економія: -97,98 грн
510,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
562,49
Економія: -52,20 грн
510,29 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
544,02
Економія: -34,69 грн
509,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (2)
602,39
Економія: -92,99 грн
509,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (1)
592,99
Економія: -88,17 грн
504,82 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
491,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
554,56
Економія: -44,50 грн
510,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (1)
507,04 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
530,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
530,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
530,60 грн