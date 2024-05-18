Ауроподокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (265261) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Нє болєй
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Дніпро, вул. Інженерна, 1
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Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
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Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Наявність на 2024-05-20 - 18:00