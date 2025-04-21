Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
782,72
Економія при броні: -99,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,00
Економія при броні: -86,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
795,02
Економія при броні: -119,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,00
Економія при броні: -86,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
794,50
Економія при броні: -124,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
779,14
Економія при броні: -116,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,70
Економія при броні: -86,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,70
Економія при броні: -86,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
746,80
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
816,03
Економія при броні: -150,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
783,24
Економія при броні: -120,42 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
797,71
Економія при броні: -134,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,70
Економія при броні: -86,90 грн