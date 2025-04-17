Київ (адресу не вказано)
Доступно в 797 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,00
Економія при броні: -63,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
746,40
Економія при броні: -46,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
782,06
Економія при броні: -97,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
803,35
Економія при броні: -145,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
767,00
Економія при броні: -66,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
777,57
Економія при броні: -113,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
795,84
Економія при броні: -121,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
845,07
Економія при броні: -123,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
770,80
Економія при броні: -48,31 грн