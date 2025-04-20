Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,70
Економія при броні: -99,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
776,30
Економія при броні: -145,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
682,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
803,96
Економія при броні: -143,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,87
Економія при броні: -134,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
760,14
Економія при броні: -116,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
774,16
Економія при броні: -130,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
738,80
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
769,22
Економія при броні: -125,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
811,30
Економія при броні: -162,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
738,80
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
795,25
Економія при броні: -146,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
780,73
Економія при броні: -132,24 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
738,80
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
787,89
Економія при броні: -138,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум