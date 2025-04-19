Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
779,96
Економія при броні: -120,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
770,55
Економія при броні: -110,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
789,51
Економія при броні: -64,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,70
Економія при броні: -91,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,00
Економія при броні: -90,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
771,95
Економія при броні: -123,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
769,73
Економія при броні: -106,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
738,80
Економія при броні: -65,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
783,46
Економія при броні: -128,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
779,62
Економія при броні: -130,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
782,13
Економія при броні: -133,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
770,40
Економія при броні: -122,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
762,94
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
808,54
Економія при броні: -147,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
766,12
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум