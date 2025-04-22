Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,00
Економія при броні: -79,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
738,80
Економія при броні: -54,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
738,80
Економія при броні: -54,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
809,17
Економія при броні: -139,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,10
Економія при броні: -79,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
813,66
Економія при броні: -137,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
746,40
Економія при броні: -62,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
774,83
Економія при броні: -114,92 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
738,80
Економія при броні: -54,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
770,34
Економія при броні: -110,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
789,35
Економія при броні: -113,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
764,00
Економія при броні: -79,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
776,00
Економія при броні: -105,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Нейроксон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
761,30
Економія при броні: -77,10 грн