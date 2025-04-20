Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
365,33
Економія при броні: -29,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
353,93
Економія при броні: -16,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
393,67
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
382,28
Економія при броні: -21,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
319,64
Економія при броні: -11,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
355,76
Економія при броні: -26,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
348,45
Економія при броні: -19,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
375,91
Економія при броні: -18,05 грн