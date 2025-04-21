Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
374,51
Економія при броні: -34,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
356,96
Економія при броні: -57,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
379,70
Економія при броні: -14,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
353,57
Економія при броні: -13,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
387,05
Економія при броні: -49,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
392,03
Економія при броні: -54,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
352,33
Економія при броні: -14,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
376,12
Економія при броні: -26,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн