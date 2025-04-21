Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
356,73
Економія при броні: -28,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
397,44
Економія при броні: -15,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
363,16
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
349,62
Економія при броні: -14,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
396,40
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
326,48
Економія при броні: -20,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
373,47
Економія при броні: -54,35 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
340,44
Економія при броні: -22,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
396,40
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
328,70
Економія при броні: -15,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн