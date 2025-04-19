Львів (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
377,90
Економія при броні: -32,34 грн
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
D.s.
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Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
371,32
Економія при броні: -36,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
364,66
Економія при броні: -28,14 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
397,60
Економія при броні: -21,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
391,60
Економія при броні: -15,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед