Київ (адресу не вказано)
Доступно в 740 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
378,90
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
404,60
Економія при броні: -34,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
360,19
Економія при броні: -41,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
346,19
Економія при броні: -40,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
361,73
Економія при броні: -44,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед