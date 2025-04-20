Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
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Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
394,46
Економія при броні: -68,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
397,46
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
380,83
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
362,48
Економія при броні: -35,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
362,46
Економія при броні: -18,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
360,70
Економія при броні: -16,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
367,83
Економія при броні: -23,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
358,68
Економія при броні: -26,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
365,63
Економія при броні: -33,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
375,55
Економія при броні: -43,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фосфорал гранули для орального розчину 3 г пакет 8 г №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
421,00 грн