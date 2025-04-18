Київ
Елонва (Elonva)

Елонва (Elonva)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
15846,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Елонва розчин для ін'єкцій 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
16528,78
Економія при броні: -718,23 грн
15810,55 грн
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