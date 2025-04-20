Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
196,00 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
208,47
Економія при броні: -26,54 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
235,30
Економія при броні: -30,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
206,21
Економія при броні: -9,61 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -2,40 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,64
Економія при броні: -26,64 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,64
Економія при броні: -30,64 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -2,40 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,27
Економія при броні: -7,44 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
208,58
Економія при броні: -8,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
207,52
Економія при броні: -30,68 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
203,10
Економія при броні: -29,40 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
212,17
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
203,29
Економія при броні: -25,73 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
196,00 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
209,24
Економія при броні: -30,85 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн