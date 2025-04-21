Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
204,15
Економія при броні: -20,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,60
Економія при броні: -3,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
201,64
Економія при броні: -28,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,60
Економія при броні: -3,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,60
Економія при броні: -3,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
210,13
Економія при броні: -26,48 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,84
Економія при броні: -19,19 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,70
Економія при броні: -3,60 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
207,54
Економія при броні: -33,96 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
238,99
Економія при броні: -27,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
204,39
Економія при броні: -20,79 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
206,77
Економія при броні: -28,12 грн