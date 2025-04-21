Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
201,29
Економія при броні: -25,49 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -1,00 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
205,76
Економія при броні: -8,03 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
208,80
Економія при броні: -31,06 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
241,82
Економія при броні: -19,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
198,28
Економія при броні: -20,54 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -1,00 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -1,00 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,60
Економія при броні: -4,00 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
105,74
Економія при броні: -17,23 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
197,40
Економія при броні: -23,82 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
241,98
Економія при броні: -30,23 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
209,64
Економія при броні: -33,88 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
226,31
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма