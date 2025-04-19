Львів (адресу не вказано)
Доступно в 246 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
208,70
Економія при броні: -36,79 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
237,45
Економія при броні: -14,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -0,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -0,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
189,34
Економія при броні: -10,56 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
212,35
Економія при броні: -28,38 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
220,08
Економія при броні: -10,72 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,60
Економія при броні: -3,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80
Економія при броні: -7,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,70
Економія при броні: -3,60 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн