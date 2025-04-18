Київ (адресу не вказано)
Доступно в 911 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -1,20 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
183,36
Економія при броні: -6,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,67
Економія при броні: -8,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
214,07
Економія при броні: -34,27 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,67
Економія при броні: -23,29 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
228,03
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
212,41
Економія при броні: -32,58 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
234,48
Економія при броні: -36,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма