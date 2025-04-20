Київ
Трихопол® (Trichopol®)

Трихопол® (Trichopol®)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 184 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,70 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
187,25
Економія при броні: -9,36 грн
177,89 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
239,83
Економія при броні: -32,52 грн
207,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
182,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
196,02
Економія при броні: -7,22 грн
188,80 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
206,25
Економія при броні: -12,08 грн
194,17 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
212,58
Економія при броні: -11,67 грн
200,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
179,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
204,80
Економія при броні: -27,56 грн
177,24 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
238,24
Економія при броні: -30,92 грн
207,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
201,88
Економія при броні: -33,68 грн
168,20 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
209,38
Економія при броні: -6,10 грн
203,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
190,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
205,60
Економія при броні: -37,40 грн
168,20 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
191,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
196,70 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
197,83
Економія при броні: -29,63 грн
168,20 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
212,50
Економія при броні: -8,62 грн
203,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
191,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
166,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
209,23
Економія при броні: -32,50 грн
176,73 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
232,01
Економія при броні: -14,67 грн
217,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
196,70 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
168,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
208,99
Економія при броні: -41,63 грн
167,36 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
237,78
Економія при броні: -15,93 грн
221,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
207,35
Економія при броні: -39,99 грн
167,36 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
229,98
Економія при броні: -12,59 грн
217,39 грн
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