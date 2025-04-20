Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,70 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
187,25
Економія при броні: -9,36 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
239,83
Економія при броні: -32,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
196,02
Економія при броні: -7,22 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
206,25
Економія при броні: -12,08 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
212,58
Економія при броні: -11,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
204,80
Економія при броні: -27,56 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
238,24
Економія при броні: -30,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
201,88
Економія при броні: -33,68 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
209,38
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
205,60
Економія при броні: -37,40 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
197,83
Економія при броні: -29,63 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
212,50
Економія при броні: -8,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
209,23
Економія при броні: -32,50 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
232,01
Економія при броні: -14,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
208,99
Економія при броні: -41,63 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
237,78
Економія при броні: -15,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
207,35
Економія при броні: -39,99 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
229,98
Економія при броні: -12,59 грн