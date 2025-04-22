Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -1,40 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,66
Економія при броні: -5,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -1,40 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
208,13
Економія при броні: -29,33 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
236,80
Економія при броні: -14,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
99,80
Економія при броні: -0,70 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
211,43
Економія при броні: -12,90 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
231,47
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
199,60
Економія при броні: -1,40 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
212,09
Економія при броні: -32,26 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
202,45
Економія при броні: -23,82 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
224,49
Економія при броні: -7,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
106,91
Економія при броні: -17,00 грн
Трихопол® таблетки вагінальні 500 мг блістер №10
Польфарма
223,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Трихопол® таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма