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Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г, №1 - Харків (225834) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
66,50
Економія: -10,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
63,99
Економія: -8,14 грн
55,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
65,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: упаковка (1)
62,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
66,50
Економія: -10,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
73,10
Економія: -17,25 грн
55,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
Всього: упаковка (1)
63,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
64,99
Економія: -9,14 грн
55,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
65,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -7,14 грн
55,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
65,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
58,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
61,99
Економія: -6,14 грн
55,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
66,50
Економія: -10,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (3)
76,50
Економія: -20,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (2)
69,99
Економія: -14,14 грн
55,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (1)
62,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -16,65 грн
55,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (2)
79,50
Економія: -23,65 грн
55,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 276-Б
Всього: упаковка (4)
62,59 грн