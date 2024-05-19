Бетазон Плюс крем для зовнішнього застосування туба 15 г, №1 - Харків (225834) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 58 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Мед-сервіс
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Харків, просп. Науки, 39
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Подорожник
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Клочківська, 276-Б