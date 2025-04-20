Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
584,00
Економія при броні: -70,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
622,00
Економія при броні: -130,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
568,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
269,36
Економія при броні: -10,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
520,13
Економія при броні: -26,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
273,77
Економія при броні: -18,15 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
532,63
Економія при броні: -25,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
349,50
Економія при броні: -68,90 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
320,55
Економія при броні: -53,05 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
289,00
Економія при броні: -50,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
568,00
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
289,00
Економія при броні: -49,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
568,00
Економія при броні: -54,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
348,90
Економія при броні: -68,30 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40
Економія при броні: -106,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
269,36
Економія при броні: -10,14 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
520,13
Економія при броні: -18,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,10
Економія при броні: -49,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
276,36
Економія при броні: -35,58 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
567,52
Економія при броні: -60,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
270,46
Економія при броні: -29,06 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
522,24
Економія при броні: -49,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
270,72
Економія при броні: -30,49 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
522,75
Економія при броні: -29,64 грн