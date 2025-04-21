Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
274,66
Економія при броні: -23,58 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
532,46
Економія при броні: -30,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20
Економія при броні: -40,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
677,60
Економія при броні: -104,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
274,11
Економія при броні: -23,55 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
531,40
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,10
Економія при броні: -39,90 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,10
Економія при броні: -67,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20
Економія при броні: -40,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20
Економія при броні: -40,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
271,50
Економія при броні: -20,94 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
528,21
Економія при броні: -26,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
270,12
Економія при броні: -19,56 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
525,52
Економія при броні: -23,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20
Економія при броні: -40,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
640,40
Економія при броні: -67,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20
Економія при броні: -40,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
273,59
Економія при броні: -22,18 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
534,19
Економія при броні: -24,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
272,18
Економія при броні: -20,77 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
531,25
Економія при броні: -21,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
340,30
Економія при броні: -50,10 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
272,57
Економія при броні: -13,66 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
526,33
Економія при броні: -24,69 грн