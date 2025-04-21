Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
273,93
Економія при броні: -18,92 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
531,48
Економія при броні: -25,07 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
348,90
Економія при броні: -65,30 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
271,61
Економія при броні: -12,30 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
528,42
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
332,30
Економія при броні: -48,70 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
278,05
Економія при броні: -19,12 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
540,96
Економія при броні: -39,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
272,68
Економія при броні: -13,75 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
530,50
Економія при броні: -28,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20
Економія при броні: -46,60 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
332,30
Економія при броні: -48,70 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,10
Економія при броні: -46,50 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
278,78
Економія при броні: -23,35 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
545,87
Економія при броні: -66,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
277,01
Економія при броні: -21,58 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
538,93
Економія при броні: -58,81 грн