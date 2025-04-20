Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
332,30
Економія при броні: -55,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
291,28
Економія при броні: -36,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
538,07
Економія при броні: -35,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
289,00
Економія при броні: -28,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
560,00
Економія при броні: -93,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
274,66
Економія при броні: -19,11 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
534,36
Економія при броні: -27,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
272,73
Економія при броні: -13,84 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
526,63
Економія при броні: -61,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
268,84
Економія при броні: -13,93 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
523,03
Економія при броні: -20,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
273,80
Економія при броні: -18,89 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
530,79
Економія при броні: -28,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
348,90
Економія при броні: -71,60 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,62
Економія при броні: -33,71 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
525,32
Економія при броні: -23,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
278,63
Економія при броні: -19,72 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
542,08
Економія при броні: -40,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,10
Економія при броні: -52,80 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
666,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
278,31
Економія при броні: -19,40 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
541,47
Економія при броні: -39,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
276,12
Економія при броні: -17,21 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
539,53
Економія при броні: -37,79 грн