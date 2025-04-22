Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
348,90
Економія при броні: -60,90 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,85
Економія при броні: -10,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
332,30
Економія при броні: -44,30 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
332,30
Економія при броні: -44,30 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
277,17
Економія при броні: -17,54 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
537,32
Економія при броні: -35,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
304,90
Економія при броні: -16,90 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
298,68
Економія при броні: -18,23 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
681,80
Економія при броні: -41,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
332,00
Економія при броні: -44,00 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
274,03
Економія при броні: -14,40 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
529,15
Економія при броні: -27,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
332,30
Економія при броні: -44,30 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
269,60
Економія при броні: -9,67 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
528,34
Економія при броні: -26,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
276,25
Економія при броні: -16,62 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
539,78
Економія при броні: -38,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ергоферон таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
330,20
Економія при броні: -42,20 грн
Ергоферон таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
641,40 грн