Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Львів (434785) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 65 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71