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Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 100 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (434785) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
169,60
Економія: -15,22 грн
154,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
167,07
Економія: -12,43 грн
154,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
156,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
176,30
Економія: -22,16 грн
154,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
178,81
Економія: -26,31 грн
152,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
161,28
Економія: -6,33 грн
154,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
177,03
Економія: -24,64 грн
152,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
156,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
181,50
Економія: -26,97 грн
154,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
156,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
169,10
Економія: -17,18 грн
151,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
168,62
Економія: -16,00 грн
152,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
156,10 грн