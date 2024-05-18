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Аквамакс спрей назальний 0,65 % балон з клапаном-пакетом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (434784) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
119,23
Економія: -6,96 грн
112,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
119,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
119,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
120,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
119,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
112,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
127,16
Економія: -14,89 грн
112,27 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
114,91
Економія: -3,40 грн
111,51 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
125,81
Економія: -15,20 грн
110,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
112,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
129,31
Економія: -17,04 грн
112,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,40 грн