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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСАПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСАІнші засоби для лікування захворювань порожнини носаІнші засобиАквамаксЦіни в аптеках

Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Львів (298127) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
46,20
Економія: -3,59 грн
42,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
40,36 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
Всього: упаковка (1)
52,20
Економія: -13,53 грн
38,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Всього: упаковка (1)
52,11
Економія: -13,44 грн
38,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-А
Всього: упаковка (1)
46,00
Економія: -7,33 грн
38,67 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
40,22 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (1)
45,60
Економія: -6,93 грн
38,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 27-В
Всього: упаковка (2)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
Всього: упаковка (2)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Підгаєцька, 2
Всього: упаковка (1)
48,20
Економія: -9,53 грн
38,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бучач, вул. Шухевича, 48-А
Всього: упаковка (1)
55,50
Економія: -16,83 грн
38,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Шевченка, 47-А
Всього: упаковка (1)
51,40
Економія: -12,73 грн
38,67 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
Всього: упаковка (1)
48,60
Економія: -9,93 грн
38,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Копичинці, вул. Ринок, 8-А
Всього: упаковка (1)
50,90
Економія: -12,23 грн
38,67 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
47,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 332
Всього: упаковка (1)
44,83
Економія: -6,16 грн
38,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (3)
47,31
Економія: -8,64 грн
38,67 грн