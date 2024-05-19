Аквамакс краплі назальні 0,65 % флакон з кришкою-крапельницею 20 мл, №1 - Львів (298127) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 141/143
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Львів, вул. Гайдамацька, 18
Мед-сервіс
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Львів, вул. Пасічна, 84-А
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Львів, вул. Зубрівська, 38
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовтанці, вул. Львівська, 13
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Стрий, вул. Болехівська, 53
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Радивилів, вул. Четвертного, 5-А
Мiська сiмейна аптека
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Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
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Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
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Тернопіль, вул. Руська, 24
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Тернопіль, просп. Злуки, 27-В
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Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
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Бучач, вул. Підгаєцька, 2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бучач, вул. Шухевича, 48-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Шевченка, 47-А
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Копичинці, вул. Ринок, 8-А
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 332
Подорожник
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Рівне, вул. Соборна, 135