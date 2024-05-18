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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (298126) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
204,40
Економія: -57,20 грн
147,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
195,70
Економія: -46,80 грн
148,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
173,50
Економія: -26,22 грн
147,28 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
153,33 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
157,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (4)
168,50
Економія: -21,22 грн
147,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
193,60
Економія: -44,70 грн
148,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (3)
168,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
204,50
Економія: -57,30 грн
147,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (4)
206,60
Економія: -59,40 грн
147,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
193,60
Економія: -46,40 грн
147,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
211,00
Економія: -63,80 грн
147,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
182,99
Економія: -35,71 грн
147,28 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
161,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
153,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
163,99
Економія: -16,71 грн
147,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
175,50
Економія: -28,22 грн
147,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (4)
202,30
Економія: -55,10 грн
147,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
195,80
Економія: -46,90 грн
148,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (2)
191,40
Економія: -42,50 грн
148,90 грн