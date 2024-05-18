Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 100 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (298126) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 39
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5